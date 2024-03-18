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В СВР прокомментировали решение Хрущева передать Крым УССР

Глава СВР Нарышкин назвал ошибкой решение Хрущева присоединить Крым к УССР

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Глава СВР (Службы внешней разведки) России Сергей Нарышкин назвал ошибкой решение первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева присоединить Крым к УССР (Украинской советской социалистической республике). Его слова приводит ТАСС.

«Едва ли он мог отдавать себе отчет, к чему в конечном итоге приведет формальная передача Крыма в состав УССР в качестве своего рода подарка к 300-летнему юбилею Переяславской рады», — сказал он на круглом столе, приуроченном ко Дню воссоединения Крыма и города Севастополя с Россией.

При этом чиновник отметил, что вложенные в Республику Крым в последние 10 лет средства позволили сделать его регионом опережающего развития и местом притяжения талантов. По словам Нарышкина, тому же пути будут следовать регионы Новороссии.

«Полуостров вновь сделался территорией опережающего развития, местом притяжения талантов, знаменитой Русской Ривьерой, — подчеркнул он.

До этого в Крыму отметили 10-ю годовщину референдума о статусе полуострова.

Ранее Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР.

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