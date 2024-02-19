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В Госдуме предложили отменить решение Хрущева о передаче Крыма в состав УССР

Депутат Затулин призвал отменить акт 1954 года о передаче Крыма в состав УССР

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР), признав его незаконным. Его слова приводит РИА Новости.

«Украинской эта земля по формальному признаку была с 1954 года, а до этого, на протяжении сотен лет — это был российский регион, и в 1954 году у России Крым украли», — высказал свое мнение парламентарий.

Затулин отметил, что в 1954 году никого в Советском союзе, и в том числе в Крыму, не опрашивали на предмет передачи полуострова в состав УССР. По его словам, это решение нарушило существовавшие на тот момент процедуры и законы.

Депутат считает, что сегодня ни одна страна, кроме Российской Федерации, «которая является наследницей Советского Союза», не имеет права судить на законодательном уровне о принятых тогда актах.

19 февраля 1954 года, когда во главе СССР находился Никита Хрущев, Крым был передан Украине. Особенно популярны дискуссии о целесообразности такого шага стали в 2014 году. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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