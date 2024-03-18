В США назвали Украину «разоренной и коррумпированной страной»

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что правительство Соединенных Штатов не должно допустить того, чтобы Украина оставалась зависимой от Вашингтона, поскольку такое развитие событий нежелательно для американцев. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Украина — разоренная и коррумпированная страна, она навсегда останется зависимой от США, если мы это позволим», — написал миллиардер.

На фоне зависимости Киева от Вашингтона он напомнил об огромном государственном долге США.

«Это действительно глупое обязательство для страны с долгом в 34 триллиона долларов», — подчеркнул Сакс.

До этого сообщалось, что в новый пакет военной помощи США Украине войдут зенитные комплексы Stinger, а также снаряды для ПВО и артиллерии и противотанковые вооружения. Вооружения стоимостью $300 млн будут переданы Украине непосредственно из арсенала ВС США. Помимо ПЗРК Stinger, ВСУ также будут переданы снаряды для HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. В качестве средств противотанковой обороны Киев получит 84 ракетных комплекса соответствующего назначения. Также ВСУ будут переданы патроны, взрывчатка и запчасти для военной техники.

Ранее на Украине раскрыли «план Б» на случай отсутствия помощи от США.