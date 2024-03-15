На Украине раскрыли «план Б» на случай отсутствия помощи от США

Если США откажутся помогать Украине, Киев будет действовать по «плану Б» — обратится за помощью к странам «Большой семерки» (G7). Об этом заявил украинский министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала «Рада».

«Вариант Б – обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США», — приводит РИА Новости слова Марченко.

В то же время, добавил чиновник, Украина надеется, что палата представителей американского конгресса все же найдет решение, чтобы помощь Киеву была одобрена и сохранилась прямая бюджетная поддержка государства. По словам чиновника, сейчас есть основания для таких надежд.

До этого украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что его страна никогда не перестанет зависеть от военной помощи других стран. При этом он отметил, что власти пытаются «снизить нагрузку» на своих партнеров.

Тем временем стало известно, что палата представителей конгресса США рассматривает вопрос об отдельном предоставлении военной помощи Израилю и Украине.

Ранее генсек НАТО назвал процент предоставленной Киеву военной помощи.