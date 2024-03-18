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В постпредстве РФ при ООН увидели желание Запада замолчать годовщину атак НАТО в Югославии

Полянский: атаки НАТО в Югославии стали точкой отсчета кризиса в отношениях с РФ

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Global Look Press

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что запрошенное Москвой на 25 марта заседание Совбеза организации в связи с 25-летием агрессии НАТО в Югославии встретило «яростную реакцию со стороны западников». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Они конечно же хотели бы оставить истории этот важнейший кризис для формирования современный системы международных политических отношений и не только не вспоминать о нем, но и всячески искажать связанные с ним объективные факты», — написал Полянский.

Он подчеркнул, что агрессия Североатлантического альянса против Югославии сломила международную систему, которая базировалась на уважении итогов Хельсинского заключительного акта. Кроме этого, «впервые в современной послевоенной истории Европы границы независимого государства были нарушены силовым путем», написал зампостпреда при ООН.

«Именно эта акция стала своего рода точкой отсчета кризиса в отношениях России, не смирившейся с подобным произволом, и Запада, всячески его защищавшим», — отметил Полянский.

25 марта Сербия отмечает 24-ю годовщину агрессии НАТО против Югославии.

Ранее в Сербии назвали причину нежелания вступать в НАТО.

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