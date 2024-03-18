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Путин заявил о недопустимости словоблудия во время выборов

Путин заявил о недопустимости словоблудия и обмана на выборах президента РФ

Кандидат в президенты Российской Федерации Путин заявил, что на выборах главы государства нельзя заниматься словоблудием и обманывать граждан. Об этом он сказал на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба, передает ТАСС.

Действующий президент РФ отметил, что все, о чем он говорил во время послания Федеральному собранию 29 февраля, — было проработано на протяжении многих месяцев на уровне экспертов, правительства страны, Центрального Банка, администрации. Это послание он назвал предвыборным планом работы на будущее.

По словам политика, основная задача его избирательного штаба сейчас состоит не в фиксации результатов выборов, «а наоборот, на основе результата двигаться вперед», выполняя все то, что было оглашено в ходе избирательной кампании.

Путин рассказал, что при мыслях о том, стоит ли снова баллотироваться в президенты РФ, он всегда исходил из того, что не стоит обещать избирателям того, что невозможно сделать. Он пришел к выводу, что необходимо быть предельно честными с людьми, «не заниматься словоблудием и не обманывать людей в своих ожиданиях».

Голосование на выборах президента Российской Федерации, в том числе в дистанционном формате, прошли с 15 по 17 марта.

По последним данным ЦИК, кандидат в президенты РФ Владимир Путин лидирует после обработки 99,1% протоколов по итогам голосования на выборах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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