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Президент Венесуэлы поздравил Путина с победой на выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Путина с победой на выборах

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Путина с победой на выборах главы государства. Об этом сообщил МИД Боливарианской республики, передает ТАСС.

«Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени венесуэльского народа поздравляет президента Владимира Владимировича Путина и его политическое движение с триумфом на выборах», — говорится в сообщении.

В МИД страны также выразили признание народу России за «глубокую приверженность демократии» и масштабном участии в выборах.

До этого действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро единогласно избрали кандидатом на пост главы государства на выборах, которые пройдут летом этого года. Решение было принято на съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) и ее молодежного крыла.

Мадуро является председателем ЕСПВ. Его кандидатуру на пост лидера Венесуэлы еще до форума в Каракасе поддержали более четырех млн венесуэльцев, заметили в эфире телеканала. Для этого были проведены собрания первичных партийных организаций, коммунальных советов и общественных организаций во многих городах страны.

Ранее в Венесуэле задержали граждан, готовивших покушение на президента.

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