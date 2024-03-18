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Захарова прокомментировала удар БПЛА по Тирасполю

Захарова: удар БПЛА по Тирасполю — попытка посеять панику среди голосующих

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Удар беспилотника по аэродрому в Тирасполе — попытка расшатать ситуацию в Приднестровье. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По ее словам, цель таких атак — посеять панику среди голосующих на выборах президента России.

17 марта министерство государственной безопасности Приднестровья доложило, что воинская часть на территории непризнанной республики атакована дроном-камикадзе. Обошлось без жертв и пострадавших.

При атаке дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье сгорел старый вертолет, находившийся на стоянке. В правоохранительных органах непризнанной республики сообщили о начале расследования по факту инцидента.

Позже в сети опубликовали видео атаки дрона.

Ранее Молдавия опровергла удар по Приднестровью после контактов с Украиной.

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