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В МВД не зафиксировали нарушений, способных повлиять на итоги выборов в РФ

МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента

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Александр Кряжев/РИА Новости

На выборах президента России не обнаружено нарушений избирательного законодательства, которые могли бы коренным образом повлиять на результаты голосования. Об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел РФ Александр Горовой, чьи слова передает РИА Новости.

«Не выявлено», — сказал он в ходе посещения информационного центра Центральной избирательной комиссии.

По словам замминистра, жестких правонарушений на конкретных участковых избирательных комиссиях не зарегистрировано.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кандидату в президенты и действующему главе государства Владимиру Путину доложили о подсчетах голосов на выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 30% протоколов он лидирует на выборах президента с 87,68% голосов.

Как проходил последний день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Даванков предсказал, кто победит на выборах президента России.

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