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Захарова рассказала о противоречиях Макрона

Захарова: Макрон противоречит себе, говоря о перемирии и войсках НАТО на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон противоречит сам себе, говоря об отправке на Украину западных войск и одновременно предлагая перемирие на время Олимпийских игр. Свое мнение дипломат высказала в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Он постоянно сам себе противоречит, говорит какие-то очень странные вещи. То сначала говорит о вводе войск Европейского союза или отдельных стран НАТО в зону [украинского] конфликта, то говорит о том, что никогда не станет инициировать ничего подобного. Теперь начал говорить про Олимпийские игры», — сказала Захарова.

До этого Макрон заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже.

Накануне французский лидер подчеркнул, что Франция не готова выступить с наступательными инициативами против России.

Макрон также заявлял, что Украине необходимо предоставить дополнительные гарантии по оказанию военной помощи до начала мирных переговоров.

Ранее Захарова заявила о переходе Запада к экстремизму.

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