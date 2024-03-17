Собчак проголосовала на выборах президента через ДЭГ

Журналистка Ксения Собчак проголосовала на выборах через систему дистанционного электронного голосования и призвала певицу Лолиту сделать так же. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

«Киркоров: заходит не в ту дверь. Ивлеева: заходит в ту дверь. Собчак: заходит в электронную дверь», — прокомментировала она скрин уведомления об успешной отправке бюллетеня.

До этого кандидат в президенты Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.