Даванков проголосовал на выборах президента РФ

Кандидат в президенты из рядов партии «Новые люди» Владислав Даванков проголосовал на выборах главы государства. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что свой голос он отдал на избирательном участке №536 в своем родном городе Смоленске, который расположен в здании лицея №1 имени академика Петрова, где учился Даванков.

«Сегодня я голосую в своем родном городе Смоленске, в своей школе, и призываю всех тех, кто еще не успел, прийти и проголосовать за будущее России», — заявил политик.

По словам Даванкова, после голосования он будет ждать результатов выборов вместе с друзьями.

До этого оппозиционер допустил сотрудничество с Борисом Надеждиным.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.