Макрон отказался от наступательных инициатив против России

Франция не готова выступить с наступательными инициативами против России. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью ведущим единого украинского телемарафона.

«Мы не будем идти путем эскалации, поскольку нам не нужна еще одна война», — отметил французский лидер.

По его словам, Париж готов реагировать «в зависимости от действий России». Он подчеркнул, что Украинцы «на выходе из войны», на переговорах «должны быть в сильной позиции».

Макрон не стал проводить параллели между нынешней ситуацией и Второй мировой войной. Он отметил, цель Франции — обеспечение стабильного мира в Европе.

Накануне Эммануэль Макрон заверил, что Франция «никогда не поведет наступление» на Украине и не возьмет на себя инициативу в боевых действиях. При этом он вновь подчеркнул, что в вопросе помощи Киеву «ничего нельзя исключать». По его словам, победа России лишит Европу безопасности, а украинское контрнаступление «прошло не так, как ожидалось».

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.