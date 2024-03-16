Стало известно, о чем говорили Путин и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора, который состоялся 16 марта, обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

Канал добавил, что стороны также обсудили ситуацию в регионе.

До этого о телефонном разговоре Путина и Лукашенко сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако подробности он не раскрыл.

Последний раз главы государств разговаривали по телефону 2 марта, разговор политиков длился час. В ходе него президенты обсудили актуальные вопросы отношений двух стран, подвели итоги состоявшихся мероприятий и контактов на высшем уровне.

А в конце января Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства. Кроме того, был подписан документ о создании медиакомпании Союзного государства.

Ранее Путин проехал за рулем автомобиля с Лукашенко.