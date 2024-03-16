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Захарова рассказала, сколько продлятся санкции против России

Захарова: санкции против РФ будут всегда, пока она проводит независимый курс

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Санкции Запада в отношении Российской Федерации будут всегда, пока страна проводит независимый курс. Такое мнение в связи с выборами президента РФ высказала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировала планы Европейской союза согласовать новые санкции в отношении РФ 18 марта.

«У нас 18 тысяч санкций. Вы понимаете, что этот процесс не зависит ни от чего, кроме одного: если Россия будет проводить независимый курс, нацеленный на собственное развитие», — сказала представитель МИД РФ.

Захарова назвала это глобальным ответом. По ее словам, необходимо понимать, что на каждые санкции правительство ищет пути минимизации ущерба для России и ответа для них, для того чтобы в том числе защищать и ограждать государство.

Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация США допускает возможность введения дополнительных санкций в связи с расширением военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном.

Ранее Захарова прокомментировала действия стран, препятствующих голосованию россиян.

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