Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму прокомментировали слова Макрона о возвращении полуострова Украине

Константинов: Крым никогда не был и не будет украинским

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Крым никогда не был и никогда не будет украинским. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в интервью ТАСС.

Ранее Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что Крым снова должен стать частью Украины для достижения прочного мира. Он подчеркнул, что Париж делает все возможное для помощи Украине, для ее возращения к международно признанным границам.

По мнению Константинова, французского президента нельзя назвать разумным человеком, поскольку четко видно, какой будет судьба жителей полуострова в случае установления украинской власти над ним.

Парламентарий призвал Макрона не надеяться на передачу Крыма Украине, поскольку крымчане не намерены никому позволить «сделать Крым безлюдным».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

Все новости на тему:
Крым
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами