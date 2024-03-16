Крым никогда не был и никогда не будет украинским. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в интервью ТАСС.

Ранее Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что Крым снова должен стать частью Украины для достижения прочного мира. Он подчеркнул, что Париж делает все возможное для помощи Украине, для ее возращения к международно признанным границам.

По мнению Константинова, французского президента нельзя назвать разумным человеком, поскольку четко видно, какой будет судьба жителей полуострова в случае установления украинской власти над ним.

Парламентарий призвал Макрона не надеяться на передачу Крыма Украине, поскольку крымчане не намерены никому позволить «сделать Крым безлюдным».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.