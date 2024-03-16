Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск согласился с мнением миллиардера Дэвида Сакса о том, что США фактически истощили запасы своего оружия ввиду конфликта на Украине. Своим мнением он поделился в комментарии под соответствующим постом Сакса в соцсети X (бывшая Twitter).

Сакс написал, что «Америка по глупости истощила свои запасы в легко предотвратимой опосредованной войне на Украине». По его мнению, рано или поздно союзники Украины «заплатят за это».

«Да», — ответил Маск на этот пост.

До этого американский военный корреспондент Рассел Бентли заявлял, что Победа России в специальной военной операции (СВО) на Украине либо смена выступающих за войну режимов на Западе — это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта.

По мнению журналиста, Россия может нанести масштабное поражение НАТО на Украине с применением обычного оружия, после чего созовет переговоры о мирном договоре, либо произойдут несколько удачных внутренних революций, полностью ликвидирующих фашистские режимы, которые сейчас контролируют все страны Североатлантического альянса.

Ранее бывший американский разведчик счел, что Запад готовится бросить Украину.