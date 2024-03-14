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Бывший американский разведчик считает, что Запад готовится бросить Украину

Риттер: Украина как изношенный инструмент, от которого Запад избавляется

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Gleb Garanich/Reuters

Победа российской армии очевидна, поэтому западные страны сейчас думают, как избавиться от Украины. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он отметил, что Украина является «инструментом», который использовали США, чтобы «навредить России».

«Этот инструмент износился и стал неэффективным», — считает Риттер.

Экс-разведчик добавил, что теперь, когда от Украины нет никакой пользы, пришло время от нее избавиться.

«Мы никогда не ждали от них победы. Все, чего мы хотели, это чтобы они нанесли вред Российской Федерации», — объяснил эксперт.

Риттер считает, что Украина уже проиграла, а западные страны просто находятся в положении, когда необходимо создавать видимость поддержки Киева.

До этого военный эксперт, глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявлял, что Соединенные Штаты делают заявления о якобы имеющихся у Украины «военных сюрпризах» для ВС РФ, поскольку понимают, что Киев фактически потерпел поражение в вооруженном конфликте.

Ранее Маск отреагировал на информацию о военных базах ЦРУ на Украине.

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