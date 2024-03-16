В Москве около 200 тысяч человек приняли участие в выборах ночью

Около 200 тысяч человек проголосовали в ночь на 16 марта онлайн в Москве. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице Вадим Ковалев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о периоде с 20 часов вечера.

«Для такого мегаполиса, как Москва, для пятницы вечера абсолютно здоровая, нормальная цифра», — добавил Ковалев.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее экономист рассказал, от чего будет зависеть курс рубля после выборов.