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В Думе подготовят проект о наказании за попытку сорвать выборы путем поджога

В ГД готовят проект о наказании до 8 лет за попытку сорвать выборы путем поджога

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Александр Пирагис/РИА Новости

Законопроект, предусматривающий уголовное наказание до восьми лет лишения свободы за попытку воспрепятствовать проведению выборов посредством поджога или другим способом, будет готов в самое ближайшее время. Об этом рассказала первый замруководителя партии «Справедливая Россия — За правду», член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России Яна Лантратова, чьи слова приводит ТАСС.

«Нужно ужесточить наказания для тех, кто пытается помешать проведению выборов <...> общеопасным способом», — заявила парламентарий.

По ее мнению, более серьезную ответственность должны понести граждане, действующие по заданию государства, противостоящего России в период проведения специальной военной операции.

«В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы — от пяти до восьми лет», — утверждает Лантратова.

Она пообещала подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение в самое ближайшее время.

До этого в Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования.

Ранее в ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней.

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