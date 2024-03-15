В Молдавии заявили о необходимости вступить в НАТО

Бывший министр обороны Молдавии Виталий Маринуца заявил, что Кишиневу нужно уже сейчас начинать готовиться к вступлению в НАТО, властям необходимо поставить перед собой такую цель. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, республика получила бы наибольшую выгоду, если бы начала процесс вступления в альянс уже сейчас. Экс-министр подчеркнул, что НАТО всегда поддерживало решения стран о сближении с блоком, не навязывая этот процесс.

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс будет продолжать поддерживать Молдавию в случае попыток Приднестровья присоединиться к России.

Джоанэ отметил, что любые новые незаконные соглашения между Приднестровьем и Россией будут осуждены. Представитель альянса подчеркнул важность Молдавии для НАТО и заверил, что альянс будет продолжать оказывать поддержку этой стране в случае возможного присоединения Приднестровья к России.

24 февраля глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о рисках задержания чиновников Приднестровья властями Молдавии по статьям закона о сепаратизме.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.