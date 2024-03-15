Явка избирателей на выборах президента превысила 25%

Явка избирателей на президентских выборах в России превысила 25%. Об этом со ссылкой на Центризбирком сообщает РИА Новости.

По состоянию на 17:31 мск первого дня голосования своим правом участия в выборах воспользовались 25,03% избирателей.

До того сообщалось, что по состоянию на 15:00 явка составляла 13,57%, на 14:00 — 8,95%, на 12:00 — 5,47%.

15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно.

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

О том, как проходят президентские выборы — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее кандидат политических наук назвал практику трехдневного голосования позитивной.