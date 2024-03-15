Стало известно, когда состоится отчет правительства России в Госдуме

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин рассказал, когда состоится отчет правительства РФ в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Володин заявил, что отчет правительства РФ в ГД будет представлен 3 апреля.

До этого глава комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Госдума и кабинет министров России запустили работу над проектом поправок в законодательную систему, которые подразумевают введение прогрессивной шкалы налогового обложения.

Аксаков подчеркнул, что этот процесс будет реализован оперативно, так как в законодательном госоргане России стараются быстро осуществить эти предложения.

Российское общество «в целом созрело» для перехода к системе прогрессивного налогообложения, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву. По мнению Путина, общество воспримет реформу «абсолютно нормально». В послании Федеральному собранию Путин заявлял о необходимости модернизации налоговой системы. В СМИ ранее появились возможные параметры такой реформы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, когда рассмотрят переход на прогрессивное налогообложение в России.