На Украине признали, что не могут перестать зависеть от поставок Запада

Украина никогда не перестанет зависеть от военной помощи других стран, но власти пытаются «снизить нагрузку» на своих партнеров, наращивая производство собственных вооружений. Таким мнением с испанской газетой Pais поделился украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

«Независимо от того, что мы сможем производить, мы будем продолжать зависеть от поставок с Запада», — сказал он.

По его словам, Украины никогда не смогла бы противостоять России без поддержки союзников, опираясь лишь на свои ресурсы и средства.

Говоря о том, что Украина может предложить своим союзникам, министр заявил, что их промышленность способна производить вооружение от самоходных артиллерийских систем до «бронетехники и беспилотников».

Камышин подчеркнул, что страна ведет переговоры с Испанией по вопросу сотрудничества в сфере обороны, от которой выиграют все стороны.

До этого глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом возможность наращивания усилий альянса в обеспечении Киева боеприпасами и вооружением.

Ранее генсек НАТО назвал процент предоставленной Киеву военной помощи.