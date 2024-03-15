Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине признали, что не могут перестать зависеть от поставок Запада

Украинский министр Камышин: Киев не сможет противостоять Москве без Запада

close
100%
Alex Brandon/AP

Украина никогда не перестанет зависеть от военной помощи других стран, но власти пытаются «снизить нагрузку» на своих партнеров, наращивая производство собственных вооружений. Таким мнением с испанской газетой Pais поделился украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

«Независимо от того, что мы сможем производить, мы будем продолжать зависеть от поставок с Запада», — сказал он.

По его словам, Украины никогда не смогла бы противостоять России без поддержки союзников, опираясь лишь на свои ресурсы и средства.

Говоря о том, что Украина может предложить своим союзникам, министр заявил, что их промышленность способна производить вооружение от самоходных артиллерийских систем до «бронетехники и беспилотников».

Камышин подчеркнул, что страна ведет переговоры с Испанией по вопросу сотрудничества в сфере обороны, от которой выиграют все стороны.

До этого глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом возможность наращивания усилий альянса в обеспечении Киева боеприпасами и вооружением.

Ранее генсек НАТО назвал процент предоставленной Киеву военной помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами