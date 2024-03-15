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В парламенте Нидерландов поддержали десятилетнее соглашение с Украиной по безопасности

Большинство палаты представителей Нидерландов поддержало соглашение с Украиной

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Unsplash

Большинство членов палаты представителей (нижней палаты парламента) Нидерландов поддержало 10-летнее соглашение по безопасности с Украиной. Об этом сообщает портал NL Times.

Документ подписал ранее премьер-министр Марк Рютте во время визита в Киев.

Он в том числе включает в себя соглашения о военной поддержке в среднесрочной и долгосрочной перспективе и оказание помощи в восстановлении страны. Партии «Новый общественный договор» (NSC) и «Фермерско-гражданское движение» (BBB) считают, что кабмин, прежде чем подписывать, должен был сначала представить договор в парламент.

Некоторые парламентарии обеспокоены, что будущее правительство во главе с правой Партией свободы (PVV) сократит помощь Украине.

14 марта сенат Франции одобрил соглашение о безопасности с Украиной. Против выступали фракции левых партий, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен воздержалось от голосования.

Ранее в ЕС решили увеличить фонд военной помощи Украине.

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