Песков высказался о влиянии обстрелов ВСУ на выборы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал обстрелы Белгородской области ВСУ с попыткой омрачить выборы президента в России.

«То, что это так или иначе связано с попыткой бросить тень на выборы, дестабилизизировать ситуацию, — в этом вы правы», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста о целях ежедневных обстрелов Белгорода и Белгородской области ВСУ.

При этом Песков заявил, что окончательную оценку обстрелов должны дать силовые структуры, поскольку это их прерогатива.

До этого ракетная тревога прервала голосование на выборах в Белгороде.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.