Власти Латвии в течение месяца могут депортировать 800 российских граждан

Власти Латвии могут депортировать из страны 800 граждан России. Об этом в эфире латвийского телеканала TV3 заявила представитель управления по делам миграции Мадара Пуке.

По словам чиновницы, сейчас 800 россиян не подали заявления ни на постоянный вид на жительство, ни на временный вид на жительство, тем самым не оформив свое законное пребывание на территории Латвии. Информация об этих гражданах России будет передана для дальнейшей проверки в латвийскую пограничную службу. Если выяснится, что эти люди пребывают на территорию Латвии, то в течение 30 дней они будут депортированы.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между прибалтийскими странами и Россией, а также Белоруссией в будущем возникнет железный занавес.

До этого посольство Российской Федерации упрекнуло Латвию в отсутствии гарантий безопасности на выборах.

Ранее Россия включила в «стоп-лист» более 300 граждан из стран Прибалтики.