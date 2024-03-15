Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Латвии в течение месяца могут депортировать 800 российских граждан

Власти Латвии пригрозили в течение месяца депортировать из страны 800 россиян

close
100%
Global Look Press

Власти Латвии могут депортировать из страны 800 граждан России. Об этом в эфире латвийского телеканала TV3 заявила представитель управления по делам миграции Мадара Пуке.

По словам чиновницы, сейчас 800 россиян не подали заявления ни на постоянный вид на жительство, ни на временный вид на жительство, тем самым не оформив свое законное пребывание на территории Латвии. Информация об этих гражданах России будет передана для дальнейшей проверки в латвийскую пограничную службу. Если выяснится, что эти люди пребывают на территорию Латвии, то в течение 30 дней они будут депортированы.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между прибалтийскими странами и Россией, а также Белоруссией в будущем возникнет железный занавес.

До этого посольство Российской Федерации упрекнуло Латвию в отсутствии гарантий безопасности на выборах.

Ранее Россия включила в «стоп-лист» более 300 граждан из стран Прибалтики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами