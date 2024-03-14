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В Германии предупредили Украину о новых рисках для своих территорий

Полковник Рихтер: из-за промаха Запада Украина может лишиться своих территорий

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается напряженной, несмотря на западные поставки вооружения. К такому выводу пришел полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер, чьи слова передает швейцарская радиовещательная компания SRF.

«Запад должен был понять, что соотношение ресурсов играет не в пользу Украины», — утверждает он.

Эксперт обратил внимание на усугубление положения украинской армии из-за прекращения оборонных поставок от Соединенных Штатов. Кроме того, он указал на неоцененность экономических и политических рисков «двойной стратегии» — поставок оружия на Украину и антироссийских санкций.

Рихтер предположил, что при текущем шатком положении ВСУ на поле боя не исключена потеря еще нескольких населенных пунктов после сдачи Авдеевки.

В феврале Рихтер заявил, что западным странам необходимо признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией.

Ранее военный эксперт говорил, что в США хотят договариваться с Россией.

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