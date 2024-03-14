Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет выразил свои опасения относительно возможных последствий дальнейших атак со стороны Вооруженных сил Украины на полуостров. В разговоре с РИА Новости он предположил, что такие действия могут ускорить капитуляцию украинской армии и властей в Киеве, что в свою очередь вызовет более решительную реакцию со стороны Москвы.

Шеремет также призвал Соединенные Штаты сосредоточиться на решении своих внутренних проблем, вместо того чтобы поддерживать агрессивное напряжение против России. По его мнению, чем больше помощи оказывают США Украине, тем больше они теряют авторитета на мировой арене.

В заключение, Шеремет отметил, что участие США в украинском конфликте привело к потере их статуса гегемона, и даже их союзники теперь смотрят на них с пренебрежением и злорадством.

До этого глава минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что, по его мнению, нет угрозы для России со стороны Запада. Об этом он заявил во время визита в Польшу.

Представитель Великобритании особенно указал на безответственность в высказываниях о ядерном оружии и выразил убеждение, что российские войска должны быть выведены с украинской территории.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.