Политолог объяснил, почему Польша хочет увидеть в Европе «больше Америки»

Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление польского лидера Анджея Дуды на встрече с президентом США Джо Байденом о том, что Варшава хочет увидеть в Европе «больше Америки». По мнению эксперта, Польша хочет добиться лидерства в Евросоюзе при помощи Соединенных Штатов.

«Поляки очень надеются, что при помощи США именно Варшава начнет «играть первую скрипку» в Европе, отдельно от руководства Германии и Франции», — объяснил Рар.

Он добавил, что в Европе на сегодняшний день нет стран, которые бы выступили против увеличения присутствия США на континенте.

12 марта президент Польши Анджей Дуда и польский премьер-министр Дональд Туск провели встречу с Байденом в Белом доме.

11 марта сообщалось, что Польша планирует добиться от США увеличения численности американских военных на своей территории. Дуда, призвавший повысить расходы стран НАТО на оборону до 3% ВВП, заявил, что это предложение в реальности адресовано России.

Ранее Байден предложил Польше кредит на модернизацию армии.