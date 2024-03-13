В посольстве РФ поздравили папу Римского с 11-летием на престоле Святого Петра

Посольство России в Ватикане по случаю 11-летия на престоле Святого Петра назвало папу Римского Франциска защитником гуманизма и мира. Поздравление опубликовано в социальных сетях российского представительства.

«Папа Франциск — истинный и искренний защитник гуманизма, мира и традиционных ценностей. Один из немногих политических лидеров с поистине стратегическим взглядом на мировые проблемы», — указано в поздравлении.

Кардинал Хорхе Марио Бергольо, уроженец Аргентины, был избран папой Римским 13 марта 2013 года. Встав во главу Римско-католической церкви, он взял имя Франциск.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил папу Римского Франциска с 11-летием его вступления на апостольский престол.

На прошлой неделе сообщалось, что папа Римский оценил возможность капитуляции Украины в конфликте с Россией. Понтифик призвал Киев и Москву начать диалог, а также обратил внимание на необходимость проигрывающей стороне найти силы и поднять «белый флаг».

Ранее папа Римский в рождественском обращении призвал закончить войны.