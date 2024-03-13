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МИД предупредил об участии Швеции в антироссийских операциях НАТО

Захарова: НАТО будет больше задействовать Швецию в антироссийских операциях

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Petrov Sergey/Global Look Press

Силы НАТО будут максимально привлекать Швецию для участия в антироссийских операциях, но подобные шаги получат ответ от России. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

«Шведские власти не могут не понимать, что теперь <...> силы этого агрессивного блока будут все более активно задействовать (ее. — «Газета.Ru), — подчеркнула сотрудник ведомства.

По мнению Захаровой, это делается для ведения направленной против Российской Федерации военной деятельности, в том числе разведывательной. Помимо того, она пообещала давать всестороннюю оценку происходящему, а позднее на основе этого предпринимать зеркальные ответные действия.

«Это все будет решаться экспертами», — уточнила представитель внешнеполитического министерства.

Как указала Захарова, для Москвы с самого начала было абсолютно понятно, что стремление Швеции вступить в Североатлантический альянс может привести только к росту напряжения в регионе Балтийского моря и превратить его в зону вероятного столкновения.

До этого Захарова говорила, что реакция России на вступление Швеции в НАТО будет зависеть от практических шагов Стокгольма в рамках реализации членства в этой организации.

Ранее в Швеции заявили о нежелании размещать постоянные базы НАТО.

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