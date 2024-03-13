Шольц исключил передачу Украине некоторых видов дальнобойного оружия

Берлин не намерен снабжать Киев такими видами дальнобойных вооружений, применение которых требует участия немецких солдат. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

По словам главы правительства, поставки такого оружия в зону украинского конфликта — это «черта», которую он не хочет переступать. В связи с этим Шольц принял решение исключить возможность появления подобной техники на поле боя.

«Для меня исключены поставки таких систем дальнобойного вооружения, которые были бы связаны с задействованием немецких солдат, в том числе за пределами Украины», — пояснил Шольц.

13 марта газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что ряд западных лидеров намерены в скором времени провести встречу для обсуждения текущей ситуации на Украине. Речь идет о канцлере ФРГ, французском президента Эммануэле Макроне и премьер-министре Польши Дональде Туске.

Ожидается, что переговоры состоятся 15 марта в Берлине. При этом, по информации журналистов, сначала Шольц и Макрон проведут двустороннюю встречу без главы польского правительства.

Ранее власти Германии распорядились привести все имеющиеся в стране ракеты Taurus в состояние готовности.