В МИД РФ оценили слова главы ЦРУ о поддержке ударов ВСУ по Крыму

Призыв директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса помочь украинским войскам при нанесении ударов по Крыму является подстрекательством к эскалации конфликта. Такое заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Что подразумевает глава ЦРУ, говоря о более выигрышной позиции Украины, даже себе страшно представить. Подобные заявления являются ни чем иным как подстрекательством к эскалации конфликта», — подчеркнула дипломат.

11 марта Бернс принял участие в слушаниях в комитете сената США по разведке. В ходе мероприятия директор ЦРУ сообщил, что новый пакет помощи Киеву со стороны Вашингтона позволит украинским войскам перейти в наступление на поле боя и наносить «проникающие» удары по Крыму.

Более того, благодаря внешнему финансированию Украина сможет уже к началу 2025 года вернуть себе инициативу в зоне боевых действий. В таком случае страна получит возможность вести переговоры с РФ с позиции «значительной силы», уточнил глава разведывательного управления.

Ранее в министерстве обороны США раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине.