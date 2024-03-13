В МИД прокомментировали усилия Украины по срыву выборов в России

Украинские власти через организацию террористических актов в России хотят сорвать голосование на выборах президента России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Представитель МИД России отметила, что власти Украины не собираются прекращать террористическую деятельность на территории России, и это касается в том числа выборов в России.

«Эта террористическая деятельность направлена против мирного населения, гражданской инфраструктуры нашей страны. Конечно, сейчас активизация имеет своей целью запугать людей и не дать им возможность нормально проголосовать, в том числе в соответствующих регионах», — заявила Захарова.

До этого заместитель министра внутренних дел России Сергей Рябков заявил, что вокруг предстоящих президентских выборов в России продолжаются попытки спекуляций по расшатыванию внутренней обстановки в стране.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата.