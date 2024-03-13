Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД прокомментировали усилия Украины по срыву выборов в России

Захарова заявила, что Киев через теракты хочет сорвать голосование на выборах

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские власти через организацию террористических актов в России хотят сорвать голосование на выборах президента России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Представитель МИД России отметила, что власти Украины не собираются прекращать террористическую деятельность на территории России, и это касается в том числа выборов в России.

«Эта террористическая деятельность направлена против мирного населения, гражданской инфраструктуры нашей страны. Конечно, сейчас активизация имеет своей целью запугать людей и не дать им возможность нормально проголосовать, в том числе в соответствующих регионах», — заявила Захарова.

До этого заместитель министра внутренних дел России Сергей Рябков заявил, что вокруг предстоящих президентских выборов в России продолжаются попытки спекуляций по расшатыванию внутренней обстановки в стране.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата.

Все новости на тему:
Выборы президента России-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами