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В Эстонии рассказали, сколько Украине надо денег для победы

В Минобороны Эстонии заявили, что Украине надо €120 млрд ежегодно для победы

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Violeta Santos Moura/Reuters

Канцлер минобороны Эстонии Кусти Салм заявил, что Украине будет достаточно ежегодного предоставления €120 миллиардов со стороны Запада для победы в конфликте с Россией. Его слова приводит издание Euractiv.

Он отметил, что €120 миллиардов в год — «это приблизительная сумма того, чего должно быть достаточно для Украины для победы в конфликте». По его словам, часть этих средств могут покрыть еврооблигации, выданные под гарантии стран Евросоюза. При этом он отметил, что, даже если деньги начнут поступать сейчас, их влияние почувствуется только почти через год.

Ранее власти Эстонии заявляли, что для победы Киева нужно, чтобы Запад предоставил 0,25% от своего ВВП на военную помощь Киеву.

До этого министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что продукцию PepsiCo, Mars и Nestle уберут из торговых точек на территории учреждений минобороны республики. По его словам, так как данные компании работают в РФ, значит, поддерживают российскую экономику и военную машину.

Ранее глава МВД Эстонии отреагировал на решение РФ объявить его в розыск.

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