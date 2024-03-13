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В Грузии исключили передачу Саакашвили Украине

Вице-спикер парламента Грузии Вольский: Тбилиси не передаст Киеву Саакашвили

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Irakli Gedenidze

Первый вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский заявил, что Тбилиси не намерен передавать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине, такой вариант, по его словам, исключен. Об этом он сообщил журналистам в среду, его слова приводит ТАСС.

«Как может у человека появиться желание передать Украине человека (Михаила Саакашвили. — Прим. ред.), который на твоей территории совершил преступление?» — подчеркнул Вольский.

До этого глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские власти выступают за прекращение авиасообщения между Грузией и Россией, возобновленного в 2023 году, и требуют освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили для улучшения отношений между двумя странами.

Саакашвили вернулся на родину в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму.

Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии.

В «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее в Грузии призвали Киев «не делать того, что не надо».

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