В Грузии призвали Киев «не делать того, что не надо»

Украина «делает то, что не должна делать» для нормализации отношений с Грузией. Об этом заявил глава грузинского кабмина Ираклий Кобахидзе, комментируя условия установления диалога между Киевом и Тбилиси, озвученные главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией. По словам премьера, которые приводит газета «Взгляд», они «вызывают сожаление».

«Арахамия подтвердил отношение властей Украины к Грузии, несмотря на нашу солидарность и твердую поддержку», — сказал Кобахидзе.

Он напомнил, что Украина покрывает бывших грузинских чиновников, совершивших тяжкие преступления.

12 марта Арахамия заявил, что украинские власти выступают за прекращение авиасообщения между Грузией и Россией, возобновленного в 2023 году, и требуют освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили для улучшения отношений между двумя странами.

Ранее адвокат Саакашвили презентовал новую партию в Грузии.