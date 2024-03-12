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В Грузии призвали Киев «не делать того, что не надо»

Премьер Грузии Кобахидзе: Украина делает то, что не должна делать

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РИА «Новости»

Украина «делает то, что не должна делать» для нормализации отношений с Грузией. Об этом заявил глава грузинского кабмина Ираклий Кобахидзе, комментируя условия установления диалога между Киевом и Тбилиси, озвученные главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией. По словам премьера, которые приводит газета «Взгляд», они «вызывают сожаление».

«Арахамия подтвердил отношение властей Украины к Грузии, несмотря на нашу солидарность и твердую поддержку», — сказал Кобахидзе.

Он напомнил, что Украина покрывает бывших грузинских чиновников, совершивших тяжкие преступления.

12 марта Арахамия заявил, что украинские власти выступают за прекращение авиасообщения между Грузией и Россией, возобновленного в 2023 году, и требуют освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили для улучшения отношений между двумя странами.

Ранее адвокат Саакашвили презентовал новую партию в Грузии.

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