Путин допустил, что Россия проведет ядерные испытания

Президент РФ Владимир Путин допустил, что Российская Федерация может провести ядерные испытания, если США сделают то же самое. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Если они проведут такие испытания — не исключаю, не обязательно, нам это нужно, не нужно, еще надо подумать, но не исключаю, что мы можем сделать то же самое», — сказал российский лидер.

Он обратил внимание, что есть договор о запрете испытаний подобного рода. Соединенные Штаты не ратифицировали этот Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и Россия для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию, напомнил политик.

«Поскольку договор не был ратифицирован Соединенными Штатами, он и не вступил в законную силу-то окончательно, потому что не набрал нужное количество ратификаций», — заявил он.

При этом Путин подчеркнул, что Российская Федерация «придерживается этих договоренностей».

Он также отметил, что в США рассматривают возможность проведения таких испытаний. Это связано с тем, что, когда появляются новые ядерные боезаряды, их, как ряд специалистов считают, недостаточно испытывать только на компьютере, их надо испытать и в натуральном виде.

«Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», — добавил лидер РФ.

В начале февраля руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила, что Соединенные Штаты готовы возобновить проведение подземных ядерных испытаний.

Ранее политолог объяснил, почему России необходимы ядерные испытания.