Сборная Украины получит дополнительную охрану на Евро-2024

Сотрудники правоохранительных органов МВД Германии будут в усиленном режиме работать рядом с игроками и штабом национальной сборной Украины во время проведения чемпионата Европы 2024 года. Об этом в интервью Bild заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер.

«Это особый вызов для нас, и мы настроены на то, чтобы именно этой команде выделить дополнительную защиту», — заявила министр.

Сборная Украины на групповом этапе Евро-2024 сыграет против Бельгии, Румынии и Словакии.

Первый матч чемпионата Европы, в котором Германия примет Шотландию, состоится в пятницу, 14 июня. Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» — домашнем стадионе «Баварии». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Украине предрекли энергетическую катастрофу.