Москалькова обратилась в международные органы после гибели журналиста НТВ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в международные органы по поводу гибели журналиста НТВ Валерия Кожина из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом омбудсмен рассказала в своем Telegram-канале.

«Обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. А также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов с целью придания гласности варварским действиям ВСУ», — написала она.

13 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что журналист телеканала НТВ Валерий Кожин умер в больнице после того, как попал под обстрел со стороны ВСУ в Никитовском районе города.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что атака на репортеров со стороны Украины была целенаправленной.

Ранее врачи прооперировали раненного в ДНР корреспондента НТВ Ивлиева.