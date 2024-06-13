Ученые назвали перспективный тип планет для поиска внеземной жизни

Американские астрономы из Висконсинского университета в Мэдисоне определили тип планет, которые кажутся наиболее перспективными для поисков внеземной жизни. Речь идет о покрытых океанами мирах, вращающих вокруг белых карликов — ядер погасших звезд. Исследование опубликовано в научном журнале Американского астрономического общества (AASJ).

По словам специалистов, белые карлики достаточно тусклые, чтобы не мешать своим излучением наблюдению за планетами в своих системах.

В то же время поиски жизни в системах с погасшими светилами потребуют, чтобы окружающие белые карлик планеты каким-то образом уцелели на одной из последних стадий жизни звезды, когда она раздувается в 100 раз и превращается в красного гиганта. В ходе этой фазы звезды поглощают ближайшие миры. Такая судьба ждет и Землю, но это случится только через 5 млрд лет.

Даже если водная планета избежит уничтожения, за бурным ростом звезды последует потеря массы и огромный всплеск яркости. Это приведет к нагреву всех миров в системе, что может испарить их океаны.

Астрономы подсчитали, что для сохранения воды планета должна находиться от своей звезды в 5-6 раз дальше по сравнению с дистанцией между Землей и Солнцем.

После того как звезда окончательно остынет и станет белым карликом, вода на далеких планетах превратиться в лед. Для поддержания ее в жидком виде миру необходимо будет приблизиться к потухшему светилу почти вплотную. Смена орбиты может произойти из-за явления приливной миграции.

Команда отметила, что их модель сочетает в себе много условий, но не кажется невозможной. Ученые намерены усилить поиски новых белых карликов ради изучения окружающих их планет и поисков на них жизни.

Ранее исследователи выяснили, почему погасшие звезды время от времени взрываются как сверхновые.