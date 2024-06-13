Путин перенес совещание по миграционной политике на другой день

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по совершенствованию государственной миграционной политики в другой день. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«[Совещание] перенесено на другой день», — сказал он.

По словам Пескова, новую дату Кремль объявит позже.

Российский лидер вечером 13 июня должен был провести совещание по совершенствованию государственной миграционной политики. Его накануне анонсировал пресс-секретарь главы государства. Песков обратил внимание, что Путин недавно в Санкт-Петербурге говорил о необходимости как можно скорее заняться решением этого вопроса.

4 июня глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев заявил, что необходимо прекратить «покупку» российского гражданства мигрантами. По его словам, первое, с чем сталкивается мигрант по приезде в Россию, — это коррупция. Фадеев подчеркнул, что такая ситуация недопустима.

Ранее сообщалось, что США будут депортировать нелегальных мигрантов из России.