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Украине предрекли энергетическую катастрофу

Порошенко заявил, что Украина приближается к энергетической катастрофе

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Gleb Garanich/Reuters

Ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической. Об этом заявил экс-президент республики Петр Порошенко, выступление которого опубликовано на YouTube-канале «Прямой».

Он сделал «абсолютный консенсусный прогноз».

«Если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе», — сказал политик.

Он обратил внимание, что в осенне-зимний период у украинцев будет всего четыре часа в сутки и трубы начнут замерзать. По мнению Порошенко, энергетический кризис станет причиной массового исхода жителей из страны.

До этого аналогичный прогноз сделал бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Он счел, что страна сейчас стоит на грани экономического кризиса. Коболев сравнил ситуацию на Украине с происходившим в Венесуэле, когда экономика латиноамериканской страны была в коллапсе. По его словам, на Украине не может нормально работать местный бизнес, поскольку отключение энергии влияет на способность генерировать доходы.

Ранее на Украине призвали экономить электричество и отказаться от кондиционеров в жару.

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