Итальянская береговая охрана спасла 85 человек с потерпевшего бедствие парома

Итальянская береговая охрана спасла 85 человек с тонущего пассажирского парома в Триестском заливе. Об этом сообщает Marine Insight.

Инцидент произошел 12 июня, когда паром следовал по своему обычному маршруту между Триестом и Градо, который обычно занимает около полутора часов. Уточняется, что случившееся поставило под угрозу жизни примерно 76 взрослых пассажиров, пятерых детей и четырех членов экипажа.

Судно находилось примерно в четырех милях от берега, когда капитан подал сигнал бедствия. На место выдвинулись катера итальянской береговой охраны и береговой охраны Триеста. Спасатели успешно эвакуировали 85 человек. Власти заявили, что серьезных травм не было и никто не оказался в воде.

Точная причина инцидента остается неизвестной. Было обнаружено, что 22,5-метровое судно наклонилось носом вперед. Паром остался на воде, в настоящее время предпринимаются усилия по доставке судна в порт с помощью буксира.

Ранее на севере Красноярского края опрокинулся буксир, на борту которого были девять человек. Один из них пропал без вести.