Китаец нашел секретные военные документы среди купленных у букиниста книг

В Китае историк-любитель случайно купил у букиниста четыре книги и обнаружил среди них секретные военные документы. Об этом пишет Associated Press.

Мужчина, которого в китайских СМИ называют лишь по фамилии — Чжан, заплатил за свои покупки всего 6 юаней (около 72 рублей), а когда пришел домой и подробнее изучил содержимое, понял, что у него в руках оказались конфиденциальные документы.

Китаец позвонил на горячую линию министерства государственной безопасности и сообщил о случившемся. Впоследствии в ведомстве похвалили пенсионера за то, что он поступил именно таким образом.

«Если бы кто-то со скрытыми мотивами купил их, последствия были бы невообразимыми», — заявили в пресс-службе министерства.

После того как Чжан приобрел бесценные книги в букинистическом магазине, туда нагрянули сотрудники службы государственной безопасности. Они провели расследование и выяснили, что двое военных, которым было поручено уничтожить более 200 книг, вместо этого избавились от них, продав их в центр переработки как бумажные отходы.

Ранее российские таможенники нашли в багаже туриста из Китая коллекцию монет на миллион рублей.