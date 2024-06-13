Ливень вывел из берегов столичную реку Яузу

В Москве река Яуза вышла из берегов на фоне продолжительного и сильного ливня, накрывшего город. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» в Telegram-канале.

Согласно информации агентства, разлив воды произошел неподалеку от парка в Ростокинском акведуке (м. ВДНХ, м. Отрадное) в северо-восточной части столицы.

«Утки плавают прямо по пешеходным дорожкам», — отмечается в материале.

Более того, на расположенной поблизости Малахитовой улице приостановили автомобильное движение в связи с подтоплением. Затоплен также оказался транспортный тоннель на улице Народного ополчения, проложенный на северо-западе Москвы.

Незадолго до этого оперативные службы столицы сообщили, что из берегов вышла река Лихоборка. Согласно их информации, девять участков улиц в Москве оказались сильно подтоплены ливнем. В домах на Алтуфьевском шоссе и Дубнинской улице из-за протекшей крыши произошло короткое замыкание в щитке без возгорания. Кроме того, ливнем подтопило несколько зданий и подъездов жилых домов.

Ранее в Москве несколько человек спасли из затопленных ливнем автобусов.