Президент США поручил госсекретарю выделить помощь Украине на сумму до $126 млн

Американский президент Джо Байден дал поручению государственному секретарю Энтони Блинкену выделить Киеву помощь в размере до $126 млн. Об этом говорится в опубликованном в Вашингтоне меморандуме главы государства.

В документе сообщается, что настоящим меморандумом Байден делегирует Блинкену полномочия определить важность для интересов безопасности США выделения до $126 млн помощи Украине.

Раннее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в новый пакет военной помощи США Украине войдут зенитные комплексы Stinger, а также снаряды для ПВО и артиллерии и противотанковые вооружения.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока у руководства страны нет никаких объявлений по поводу возможных поставок баллистических ракет ATACMS на Украину.

Ранее сообщалось, что Белый дом запросит у конгресса около $850 млрд на оборонные нужды.