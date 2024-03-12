Политолог объяснил, почему Залужный не противится отправке в Лондон

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv объяснил, почему экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не возражает против назначения на должность посла в Великобритании. По словам эксперта, генерал понимает, что Западу выгодно продолжение конфликта на Украине как минимум до 2025 года, в том числе, в связи с ноябрьскими выборами в США.

«Любые уступки Москве будут страшным ударом по политическим кругам и элитам этих стран, сделавшим ставку на войну и даже победу в ней над Россией. <...> Именно в этом и заключается главная причина, почему [президенту Украины Владимиру] Зеленскому удается сплавить Залужного в Лондон, почему генерал с этим смирился. Он понимает, что грядет военный разгром, ему тяжело быть мясником, пытаясь выполнить невыполнимые приказы», — отметил Латышев.

Он не исключил, что демократы на предстоящих президентских выборах намерены опять провернуть махинацию с голосованием. При этом обвал Украины в 2025 году, после возможного переизбрания нынешнего американского лидера Джо Байдена, будет не так страшен, заключил эксперт.

7 марта стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Зеленский уточнял, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига сообщил, что уже стартовали процедуры по оформлению документов для назначения Залужного послом в Великобритании.

Ранее Залужного признали непригодным к военной службе.