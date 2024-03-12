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Глава Гагаузии заявила, что в Молдавии ее хотят наказать за встречу с Путиным

Гуцул предупредила о возможности провокаций со стороны властей Молдавии

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул не исключила провокаций в отношении нее из-за визита в Россию со стороны властей Молдавии. Об этом она заявила в эфире телеканала »Россия 24».

«Сейчас обстановка тихая. Есть предпосылки того, что могут быть каждый момент разные провокационные», — сказала она.

Гуцул предположила, что это могут быть уголовные преследования, давление от действующей власти. Глава Гагаузской автономии посетовала, что ее встреча с президентом России Владимиром Путиным «взбудоражила провластные СМИ и представителей власти» республики.

До этого глава Гагаузии прокомментировала обвинения прокуратуры Молдавии против нее. Она подчеркнула, что подобные заявления уже звучали во время выборов главы Гагаузии. По словам Гуцул, исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтян сообщил об обвинении спустя восемь месяцев после выборов на фоне ее поездки в Россию для встречи с Путиным.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.

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